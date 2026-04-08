«М.Видео» планирует закрыть 30% магазинов в России
Маркетплейсы и онлайн-магазин сильно давят на физическую розницу, предоставляя более низкие цены.
Около 20—30 процентов точек сети магазинов техники «М.Видео» может закрыться в этом году. Всего в стране их открыто около 880, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на слова регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгению Хакбердиеву.
Эксперт утверждает, что на офлайн-магазин со стороны маркетплейсов и сайтов оказывается большое давление, поскольку онлайн-продавцы стабильно предлагают более выгодные варианты потребителям. Из-за этого физической рознице трудно выдерживать конкуренцию.
Однако дело не только в этом — «М.Видео» меняет свою концепцию. Магазин в течение года закрывал старые, не приносящие выгоды точки и открывал вместо них новые, уже модернизированные. Теперь сеть будет специализироваться на самой разной продукции, заявила глава департамента брокериджа RRG Светлана Ярова. Как отметили в самой пресс-службе организации, «М.Видео» переходит на омниканальную модель, в рамках которой офлайн и онлайн гармонично сочетаются, а не соревнуются.
Ранее сообщалось, что LG Electronics подала заявку на регистрацию в России нового бренда. Компания прекратила поставки в страну еще в марте 2022 года.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Полиция проводит проверку.
Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.