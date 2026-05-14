На авто татарстанской компании, задолжавшей работнику деньги, наложили арест

Если руководитель не погасит долг, он рискует остаться без машины.

Автор фото: ТАСС

В Лаишевском районе судебные приставы арестовали автомобиль организации, которая задолжала своему работнику более 800 тысяч рублей.  

Выехав по адресу, где проживает руководитель компании-должника, приставы обнаружили у дома принадлежащий организации автомобиль.  

На месте были составлены акты описи и ареста. Автомобиль оставили на ответственное хранение руководителю организации, предупредив его о том, что за любые незаконные действия с арестованным имуществом грозит уголовная ответственность. 

Если долг работнику не погасят в установленный срок, автомобиль будет продан, а вырученные за него деньги направят на выплату заработной платы работнику, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

