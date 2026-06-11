Общество
11 июня 15:23
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«Вечерняя Казань»

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На чьих автографах наживаются татарстанцы

На сайте бесплатных объявлений продают мерч «Челси», клюшку и книги.

На чьих автографах наживаются татарстанцы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанцы продают на «Авито» вещи с автографами знаменитостей. Например, есть объявление о продаже мерча английского футбольного клуба «Челси» с автографами всех игроков команды. Коллекцию дополняют две футболки, два мяча, шарф, бейсболка и блокнот, а также фото и видео того, как футболисты лично расписывали каждый предмет. Стоимость такого набора — 850 тысяч рублей.

Автор фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

Следующее объявление — клюшка с автографами хоккеистов казанского «Ак Барса» образца 1998 года. Тот самый «золотой состав» — чемпионы России сезона-1997/98. Цена — 50 тысяч рублей.

Автор фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

Выставлена на продажу и книга «Случайная вакансия» с автографом британской писательницы Джоан Роулинг – создательницы серии книг о Гарри Поттере. Она стоит 85 тысяч.

Автор фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

Завершает подборку настоящий раритет начала XX века — автограф оперного мэтра Федора Шаляпина. Подпись на развороте книги обращена к Сергею Михайловичу Прокудину-Горскому, фотографу и изобретателю. Подпись гласит: «Светлейшей души человеку… от любящего его и благодарного Федора Шаляпина. 10 мая 1909 г.». Стоимость такой работы — 200 тысяч рублей.

Автор фото: предоставлено пресс-службой «Авито»

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число лидеров ПФО по росту онлайн-продаж фермерской продукции. Продукцию предлагают 435 фермерских хозяйств и компаний республики.

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