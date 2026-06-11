На День России в Татарстане ожидается град и сильный ветер
Порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Татарстанцев предупредили о плохой погоде на День России. Ночью и днем 12 июня местами ожидаются град, грозы. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по республике.
Жителям советуют не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Стоит быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Нужно внимательнее следить за детьми, помогать пожилым и больным людям.
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