На форуме Kazan Digital Week представят 10 ключевых векторов цифровизации
В программе - вебинары, лекции, марафон хакатонов, ярмарка вакансий.
В ежегодном форуме «Kazan Digital Week – 2026», который пройдет в «Казань Экспо» с 29 по 31 октября, примут участие мировые лидеры, исследователи и новаторы, которые обменяются знаниями и обсудят продвижение передовых решений и формирование глобального партнерства в области цифровизации.
На форуме представят 10 направлений: интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровая индустрия 4.0, экосистема финтех, кибербезопасность нового времени, инновации, интегрированные в бизнес; цифровые технологии в образовании, культуре, здравоохранении и медицине, в сельском хозяйстве.
В планах – проведение вебинаров, лекций, марафона хакатонов, ярмарки вакансий и многих других мероприятий, сообщает Минэкологии Татарстана.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на официальном сайте.
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