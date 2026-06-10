В программе - вебинары, лекции, марафон хакатонов, ярмарка вакансий.

Автор фото: Минэкологии РТ

В ежегодном форуме «Kazan Digital Week – 2026», который пройдет в «Казань Экспо» с 29 по 31 октября, примут участие мировые лидеры, исследователи и новаторы, которые обменяются знаниями и обсудят продвижение передовых решений и формирование глобального партнерства в области цифровизации.

На форуме представят 10 направлений: интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровая индустрия 4.0, экосистема финтех, кибербезопасность нового времени, инновации, интегрированные в бизнес; цифровые технологии в образовании, культуре, здравоохранении и медицине, в сельском хозяйстве.

В планах – проведение вебинаров, лекций, марафона хакатонов, ярмарки вакансий и многих других мероприятий, сообщает Минэкологии Татарстана.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Ранее Минниханов и Патрушев в Челнах протестировали Aurus Senat. Делегация также посетила Научно-технический центр и ознакомилась с новинками модельного ряда КАМАЗа.

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