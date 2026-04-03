Общество
3 апреля 21:05
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На какое химическое направление лучше поступать школьникам Татарстана

И здесь не обошлось без ИИ — химиков с навыками работы с ним больше всего ждут работодатели.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по химии, где участвовали 500 школьников, перед будущими специалистами выступили ученые-химики. На пленарной сессии «Разговоры о будущем» они рассказали о трендах современной российской науки. Мнениями профессионалов делится СИБУР.

Заслуженный профессор Сколтеха Артем Оганов отметил, что перспективы в России огромные. Самое прорывное направление развития химии на данный момент — связка искусственного интеллекта с химией и материаловедением. Всегда актуальной останется тема полимеров. На повестке дня всегда присутствуют вопросы о достижении комнатной сверхпроводимости и материалах для солнечной энергетики и нового поколения аккумуляторов.

Марина Медведева, управляющий директор и член правления нефтехимического холдинга СИБУРа, отметила, что отрасли нужны специалисты, которые умеют работать на стыке науки и инженерии. В частности, дефицит таких кадров возник из-за санкций и важности технологического суверенитета страны — на производстве нужные собственные инновационные решения. Директор отметила, что в конце года научные блоки предприятия будут ждать более 350 ученых в своих стенах.

Директор продуктового развития синтетических материалов «СИБУР ПолиЛаб» Кермен Бовальдинова отметила, что наука в нефтехимии дает быстрый видимый результат. Например, так случилось с использованием полимерных материалов в строительстве дорог — проект реализовался всего за несколько лет. Теперь до 80 процентов покрытия трасс состоит в том числе из полимеров СИБУРа.

Предприниматель и основатель компании Forsal Иван Дубиненков рассказал юным ученым о перспективах бизнеса в химии. Все разработки в этом формате реализуются намного быстрее, позволяя оперативно выпускать продукты. Популяризатор науки, автор проекта «Химия – Просто» Александр Иванов рассказал об образовательном проекте. Команда проекта создала интерактивную таблицу Менделеева. Ее озвучили известные исследователи, включая Артёма Оганова.

Ранее сообщалось, что за успехи в науке татарстанские школьники получат 50 тысяч рублей. Проект, в рамках которого выдаются гранты, охватывает физику, математику и химию.

