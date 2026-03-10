Работы нужно завершить до декабря.

Автор фото: kzn.ru

Пять больниц Татарстана отремонтируют за 308 миллионов рублей, говорится в тендере на портале госзакупок. Заказчиком является ГБУ «Главстрой РТ».

Ремонт пройдет в инфекционной больнице Набережных Челнов, в помещениях для размещения компьютерного томографа и аппарата маммографии Заинской ЦРБ, в Чистопольской и Актанышской ЦРБ. При этом капремонт челнинской инфекционной больницы идет шесть лет. Общий объем инвестиций в медучреждение превысил 3 миллиарда рублей.

Работы нужно завершить до 1 декабря 2026 года, заявки на участие в тендере принимают до 18 марта.

Ранее сообщалось, что капремонт ГАУЗ «ЦГКБ № 18» на Мавлютова, 2, начатый в 2023 году, планируется завершить в 2026—2027 годах. В 2023 и 2024 годах были отремонтированы блок Б, кровля, технический этаж, лор-отделение, конференц-зал, а также отделения терапии и хирургии блока А. Сейчас ведется ремонт неврологического отделения, включающий замену мебели и оборудования. В частности, установлены многофункциональные кровати, оснащенные консолями для подачи кислорода и сжатого воздуха.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.