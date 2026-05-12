12 мая 11:49
Дилия Мингазова

На KazanForum в этот раз приедет меньше иранцев из-за «международной обстановки»

Однако все же общее количество участников и гостей форума выросло с 2025 года.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

С 12 мая в Казани стартует международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». В этом году делегация из Ирана будет меньше, рассказала глава АИР Татарстана Талия Минуллина.

В этом году иранская делегация будет немногочисленной, рассказала Минуллина. Так, на выставке представлен стенд исламского банка «Иран», в системе есть и зарегистрированный бизнес из Исламской Республики.

- Но мы связываем это с международной обстановкой, что в этом году их может быть не так много, - рассказала руководитель республиканского АИР.

При этом, по словам Минуллиной, в целом участников в этом году будет ощутимо больше, чем в 2025-м.

Ранее Минуллина подробно рассказала, как к KazanForum будут подготавливать агропромпарк, который сам по себе не является халяльным.

