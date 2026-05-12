На KazanForum в этот раз приедет меньше иранцев из-за «международной обстановки»
Однако все же общее количество участников и гостей форума выросло с 2025 года.
С 12 мая в Казани стартует международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum». В этом году делегация из Ирана будет меньше, рассказала глава АИР Татарстана Талия Минуллина.
В этом году иранская делегация будет немногочисленной, рассказала Минуллина. Так, на выставке представлен стенд исламского банка «Иран», в системе есть и зарегистрированный бизнес из Исламской Республики.
- Но мы связываем это с международной обстановкой, что в этом году их может быть не так много, - рассказала руководитель республиканского АИР.
При этом, по словам Минуллиной, в целом участников в этом году будет ощутимо больше, чем в 2025-м.
Ранее Минуллина подробно рассказала, как к KazanForum будут подготавливать агропромпарк, который сам по себе не является халяльным.
In отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.