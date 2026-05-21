21 мая 20:45
На концерте Басты в Казани ждут солд-аут

Зрителей ожидают все хиты исполнителя.

Автор фото: ShowMakers

На сцене «Ак Барс Арены» в Казани 6 июня выступит Баста с концертом. Организаторы ждут солд-аут. Уже раскуплены билеты в фан-зону, и активно продаются сидячие места на трибунах, всего подготовлено 45 тысяч билетов.

Баста исполнит свои хиты «Урбан», «Сансара», «Выпускной (Медлячок)», «На заре» и «Моя игра». Вместе с ним на сцену выйдут МакSим, MONA, Ramil’, «Комната культуры», дуэт NANSI & SIDOROV.

Особым моментом вечера станет совместное выступление с Гуфом. У музыкантов вышел совместный альбом «Баста / Гуф 2026». Релиз стал абсолютным рекордсменом стриминговых сервисов, собрав за две недели более 340 тысяч лайков в «Яндекс Музыке», это самый большой показатель за всю историю сервиса, и более 13,5 миллиона прослушиваний в «VK Музыке».

Басту также признали самым популярным музыкантом первого квартала 2026 года, по данным музыкального сервиса Bandlink. Он опередил Zivert и Женю Трофимова, который 6 июня тоже появится на сцене «Ак Барс Арены».

Выступление Басты откроет сезон больших стадионных концертов музыканта. В этом году стадионные выступления артиста пройдут в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что казанцев ждут Импровизаторы, Супер Стас и Ян Топлес на VK Fest. Гости смогут побывать на автограф-сессии и пообщаться с кумирами.

