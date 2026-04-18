Электричка будет останавливаться на остановочном пункте Братьев Комаровых.

Автор фото: Минтранс Татарстана

С 17 апреля на маршруте пригородного поезда № 6436 Казань – Кукмор введена новая остановка – Братьев Комаровых. Как сообщает Пригородная пассажирская компания «Содружество», цель новшества – улучшение качества обслуживания пассажиров.

В компании уточнили, что время проследования по остановке Братьев Комаровых 17:23–17:24. Остальное расписание поезда остается без изменений.

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить круглосуточно по телефону 8 (937) 625-04-33, напомнили в пресс-службе ОАО «Содружество».

