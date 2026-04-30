Главной премьерой станет военная драма «Литвяк».

Только фильмы российского производства будут показывать в кинотеатрах во время майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Отечественные фильмы будут показывать с 30 апреля по 11 мая. При этом главной премьерой станет военная драма «Литвяк» о легендарной летчице Лидии Литвяк.

По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, такое решение не является ограничением, так как это уже традиция. Третий год подряд кинотеатры на Новый год и на 9 Мая кинотеатры показывают только отечественные картины.

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали реже ходить в кинотеатры. Показатели снизились на 12 процентов за год.

