Общество
30 апреля 16:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На майских праздниках в кинотеатрах будут показывать только российские фильмы

Главной премьерой станет военная драма «Литвяк».

Автор фото: ДУМ РТ

Только фильмы российского производства будут показывать в кинотеатрах во время майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Отечественные фильмы будут показывать с 30 апреля по 11 мая. При этом главной премьерой станет военная драма «Литвяк» о легендарной летчице Лидии Литвяк.

По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, такое решение не является ограничением, так как это уже традиция. Третий год подряд кинотеатры на Новый год и на 9 Мая кинотеатры показывают только отечественные картины.

Ранее сообщалось, что татарстанцы стали реже ходить в кинотеатры. Показатели снизились на 12 процентов за год.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»
Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
