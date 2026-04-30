На майских праздниках в кинотеатрах будут показывать только российские фильмы
Главной премьерой станет военная драма «Литвяк».
Только фильмы российского производства будут показывать в кинотеатрах во время майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.
Отечественные фильмы будут показывать с 30 апреля по 11 мая. При этом главной премьерой станет военная драма «Литвяк» о легендарной летчице Лидии Литвяк.
По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, такое решение не является ограничением, так как это уже традиция. Третий год подряд кинотеатры на Новый год и на 9 Мая кинотеатры показывают только отечественные картины.
Ранее сообщалось, что татарстанцы стали реже ходить в кинотеатры. Показатели снизились на 12 процентов за год.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Нападавшего задержали.
Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.
Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.
Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.