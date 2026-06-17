Подробная информация по всем маршрутам - в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Автор фото: ППК АО «Содружество»

В расписание четырех пригородных поездов внесены изменения на 21 июня. Об этом предупреждает пресс-служба ППК АО «Содружество».

Поезд № 6385 Казань – Йошкар-Ола до станции Помары следует действующим расписанием, далее измененным. В Йошкар-Олу он прибывает в 11:13.

Поезд № 6382 Йошкар-Ола – Казань до станции Шелангер будет следовать действующим расписанием, далее – измененным. В Казань поезд прибывает в 10:21.

Поезд № 6102 Канаш – Казань отправится из Канаша в 07:46 и будет следовать измененным расписанием. В Казань он прибудет в 10:42.

Поезд № 6192 Шумерля – Канаш отправится со станции Шумерля в 06:18 и будет следовать измененным расписанием. Прибытие в Канаш в 07:45.

Татарстанцам напомнили, что подробную информацию по всем маршрутам можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и круглосуточно по телефону 8 (937) 625-04-33.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за саммита АСЕАН меняется график пригородных поездов. Расписание изменится с 17 по 19 июня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.