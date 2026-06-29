Для оформления дополнительных выходных одному из родителей нужно подать письменное заявление работодателю.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала нынешнего года Отделение СФР по Татарстану оплатило более 7 тысяч дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью. На эти цели было направлено свыше 297 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что оплачиваемые выходные предоставляются одному из родителей независимо от того, работает второй родитель или нет. Для их оформления одному из родителей (опекуну, попечителю) необходимо подать письменное заявление работодателю. При трудоустройстве второго родителя к заявлению следует приложить справку с места его работы о том, что он не использовал или использовал частично дополнительные выходные. Выходные могут быть разделены между матерью и отцом или использованы кем-то одним.

В Отделении СФР по Татарстану уточнили, что выходные можно брать ежемесячно или накопить до 24 дней за календарный год и воспользоваться ими однократно. Накопленные выходные нужно использовать в течение года, перенести их на следующий период или компенсировать деньгами нельзя.

- Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются в период ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет. При этом у другого родителя сохраняется право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня, — отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Выходные оплачивает работодатель из расчёта среднего заработка родителя, а Социальный фонд возмещает ему понесённые расходы.

Получить дополнительную информацию или консультацию можно круглосуточно у операторов единого контакт-центра по телефону 8 800 100 0001. Звонок бесплатный.

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