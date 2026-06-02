Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На детский отдых в Татарстане в 2026 году потратят около трех миллиардов рублей, об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр по делам молодежи региона Азат Кадыров. За год выделенная сумма выросла на 21 процент.

Всего летом в различных лагерях и санаториях отдохнут 175 тысяч детей, а за год — около 240 тысяч. Больше всего их будут отдыхать в стационарных лагерях (72 тысячи) и лагерях дневного пребывания (64 тысячи). В лагерях труда и отдыха отдохнут 13 тысяч детей, в палаточных лагерях — свыше 12 тысяч, в пяти лагерях на черноморском побережье — около 6 тысяч. Также санаторно-курортное оздоровление пройдут 7700 несовершеннолетних.

В республике в этом году выделят 53 с половиной тысячи бесплатных путевок, предназначенных для детей в трудных жизненных условиях, при этом в 2025 году таких путевок было 50 279. Около 8700 путевок выдадут детям из семей участников СВО. Для одаренных детей предназначено свыше 9 тысяч путевок.

Размер родительского взноса зависит от длительности отдыха и типа лагеря. В республиканских лагерях взнос составляет от 20 до 26 тысяч рублей (7 дней — 24 дня), в муниципальных — от 6 до 20 тысяч рублей, в коммерческих — от 40 до 100 тысяч рублей. В лагерях Анапы стоимость путевки составит почти 50 тысяч рублей, а в Крыму — более 56 тысяч рублей.

