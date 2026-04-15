Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане из республиканского бюджета направили более 300 миллионов рублей на оснащение пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзалия Закирова.

По её словам, экзаменационная кампания становится всё более технологичной, поэтому требуются серьёзные вложения в оборудование и обучение специалистов. Средства выделили при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.

На эти деньги закупили 3,5 тысячи принтеров и 400 сканеров для пунктов проведения экзаменов. Сейчас их поставляют в муниципалитеты и устанавливают.

Экзаменационные материалы теперь передают по защищённой сети Интернет, а в аудиториях распечатывают и сканируют прямо на месте.

Ранее сообщалось, что татарстанские школьники сдадут первый экзамен в начале июня. В этом году периоды сдачи ЕГЭ и ОГЭ сместились с конца мая на начало июня.

