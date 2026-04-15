На оснащение пунктов ОГЭ и ЕГЭ в Татарстане выделили больше 300 млн рублей
Экзаменационная кампания становится всё более технологичной, поэтому требуются серьёзные вложения в оборудование и обучение специалистов.
В Татарстане из республиканского бюджета направили более 300 миллионов рублей на оснащение пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзалия Закирова.
По её словам, экзаменационная кампания становится всё более технологичной, поэтому требуются серьёзные вложения в оборудование и обучение специалистов. Средства выделили при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.
На эти деньги закупили 3,5 тысячи принтеров и 400 сканеров для пунктов проведения экзаменов. Сейчас их поставляют в муниципалитеты и устанавливают.
Экзаменационные материалы теперь передают по защищённой сети Интернет, а в аудиториях распечатывают и сканируют прямо на месте.
Ранее сообщалось, что татарстанские школьники сдадут первый экзамен в начале июня. В этом году периоды сдачи ЕГЭ и ОГЭ сместились с конца мая на начало июня.
Ранее сообщалось, что татарстанские школьники сдадут первый экзамен в начале июня. В этом году периоды сдачи ЕГЭ и ОГЭ сместились с конца мая на начало июня.
