Общество
23 апреля 15:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На почты начали рассылать фейковые письма об отключении Татарстана от интернета

В сообщении говорится о запуске «Татарнета».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Фейковые письма рассылают на электронные почты в Татарстане, в них говорится, что с 1 мая в республике будет отключен доступ к глобальному интернету.

Также в письмах уточняют, что в Татарстане будет введена в эксплуатацию региональная защищенная сеть «Татарнет».

Авторы письма ссылаются якобы на соответствующее распоряжение кабинета министров республики. Однако это письмо и постановление являются фейковыми.

Ранее сообщалось, что в 2028 году Россия завершит создание суверенного Интернета, который сможет работать независимо от глобального. Обновят систему ТСПУ и реализуют новые нормы закона о «суверенном интернете». На все эти проекты могут потратить больше 1 триллиона рублей. Основное внимание уделят российским дата-центрам, облачным сервисам и системам управления трафиком.

Читайте также: Татарстанцам назвали признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
