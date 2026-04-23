В сообщении говорится о запуске «Татарнета».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Фейковые письма рассылают на электронные почты в Татарстане, в них говорится, что с 1 мая в республике будет отключен доступ к глобальному интернету.

Также в письмах уточняют, что в Татарстане будет введена в эксплуатацию региональная защищенная сеть «Татарнет».

Авторы письма ссылаются якобы на соответствующее распоряжение кабинета министров республики. Однако это письмо и постановление являются фейковыми.

Ранее сообщалось, что в 2028 году Россия завершит создание суверенного Интернета, который сможет работать независимо от глобального. Обновят систему ТСПУ и реализуют новые нормы закона о «суверенном интернете». На все эти проекты могут потратить больше 1 триллиона рублей. Основное внимание уделят российским дата-центрам, облачным сервисам и системам управления трафиком.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.