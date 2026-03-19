Пока что попыток ввоза животных, мясной и животноводческой продукции из неблагополучных регионов не зарегистрировано.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане идет дежурство на полицейских постах в поисках мясной и животноводческой продукции из неблагополучных регионов, пока что ничего подозрительного не обнаружили. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабмина республики.

Посты находятся на трассе М-7 (777-й километр, «Малиновка») и дороге Москва — Уфа (1039-й километр, СП ДПС «Тула-1»). Там дежурят сотрудники ветеринарии и Россельхознадзора при поддержке инспекторов ГАИ. Помимо этого, проводятся рейды на полицейских автомобилях. При этом в управлении ветеринарии уточнили, что проверки идут всегда, а не из-за того, что в соседних регионах зафиксирована вспышка пастереллеза скота.

«Каких-то дополнительных постов, дополнительных проверок нет. У нас с начала года осмотрено 1550 транспортных средств, выявлено 30 случаев нарушений», - подчеркнули в управлении.

При попытке ввезти мясо или животных с нарушениями информация направляется в региональный Россельхознадзор для принятия мер. Пока что Татарстан является благополучной по особо опасным и инфекционным заболеваниям, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в Батыревском муниципальном округе Чувашии ввели карантин из-за случаев заболевания пастереллезом скота на фермах. Власти приступили к забою скота в зоне карантина. Чувашия стала как минимум шестым регионом России, где в последние недели власти объявили об изъятии и забое скота из-за вспышки пастереллеза и родственных заболеваний.

Также сообщалось, что люди теряют целые стада в селах Сибири и Поволжья. К жителям приходят во дворы с полицией, забирают скотину и сжигают. Официальная причина — вспышки бешенства и пастереллёза. Сами сельчане заявляют, что животные здоровы.

