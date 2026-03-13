Общество
13 марта 13:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На путевки в лагеря для одаренных детей в Казани потратят 13 млн рублей

Возраст участников оздоровительных смен должен быть от 7 до 17 лет.

На путевки в лагеря для одаренных детей в Казани потратят 13 млн рублей

Автор фото: пресс-служба министерства по делам молодежи РТ

В Казани потратят на покупку путевок в лагеря для творчески одаренных и социально активных детей 12,7 миллиона рублей. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок, заказчиком является центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял».

Всего нужно будет купить 500 путевок. Возраст участников оздоровительных смен должен быть от 7 до 17 лет, в одной смене - 18 календарных дней.

Что касается требований к участникам тендера, то они должны предоставить отдельное здание для проживания детей с комнатами на 3-5 человек. В комнате должны быть кровати, шкаф для одежды, тумбочки, на окнах шторы. Смена постельного белья - не реже 1 раза в 7 дней.

Также на территории лагеря должны быть оснащенные спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол. Необходимы киноконцертный зал со сценой и залом для общего сбора лагеря, для дискотек с современной музыкальной аппаратурой, игротекой.

Заявки принимаются до 30 марта, после чего выберут победителя.

Ранее сообщалось, что одаренных детей из Казани отправят в оздоровительный лагерь за 9,5 миллиона рублей. Количество путевок – 450 штук.

