На путевки в лагеря для одаренных детей в Казани потратят 13 млн рублей
Возраст участников оздоровительных смен должен быть от 7 до 17 лет.
В Казани потратят на покупку путевок в лагеря для творчески одаренных и социально активных детей 12,7 миллиона рублей. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок, заказчиком является центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял».
Всего нужно будет купить 500 путевок. Возраст участников оздоровительных смен должен быть от 7 до 17 лет, в одной смене - 18 календарных дней.
Что касается требований к участникам тендера, то они должны предоставить отдельное здание для проживания детей с комнатами на 3-5 человек. В комнате должны быть кровати, шкаф для одежды, тумбочки, на окнах шторы. Смена постельного белья - не реже 1 раза в 7 дней.
Также на территории лагеря должны быть оснащенные спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол. Необходимы киноконцертный зал со сценой и залом для общего сбора лагеря, для дискотек с современной музыкальной аппаратурой, игротекой.
Заявки принимаются до 30 марта, после чего выберут победителя.
Ранее сообщалось, что одаренных детей из Казани отправят в оздоровительный лагерь за 9,5 миллиона рублей. Количество путевок – 450 штук.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.