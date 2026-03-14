На республиканский ифтар в Казани пришли около 8 тысяч человек
Участниками 14-го республиканского ифтара, который прошел 13 марта на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», стали порядка 8 тысяч человек, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана. Это верующие со всех уголков республики, участники СВО, малоимущие, почетные гости.
Для участников ифтара подготовили торгово-выставочную экспозицию «Абыстайлар хәзинәсе» («Сокровищница абыстаек»), на которой были представлены кожевенные, текстильные, меховые и пуховые изделия татарских мастериц и украшения, а также халяльную ярмарку от производителей республики.
Помогали провести ифтар 720 волонтеров в возрасте от 14 лет, которые встречали и провожали гостей к местам совершения намаза и разговения, накрывали столы, рассаживали участников, а затем прибрали павильоны.
В зале было установлено 1700 столов. Для приготовления блюд было использовано 2,5 тонны мяса, 750 килограмм гречки, 3,5 тонны овощей. Было закуплено также 4 тонны фруктов, 900 килограмм сухофруктов, 11 000 порций чак-чака, 400 килограмм конфет.
Ранее сообщалось, что в Храме всех религий в Казани появится зал народов Поволжья. Открыть пространство обещают уже к лету.
