Общество
3 июня 14:50
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«Вечерняя Казань»

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На ряде заправок в Казани цены на 95-й бензин выросли на 13%

Из-за этого стоимость литра топлива оказалась выше, чем на других АЗС.

На ряде заправок в Казани цены на 95-й бензин выросли на 13%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стоимость литра АИ-95 на некоторых АЗС «Ирбис» в Казани выросла на 13 процентов, до 75,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-базы russiabase.ru.

Цены на бензин выросли на АЗС по улицам Тихорецкая, 7, Декабристов, 81 и Техническая, 27. При этом стоимость бензина на других городских АЗС почти на 10 рублей меньше. К примеру, на АЗС «Лукойл» литр АИ-95 стоит 66,7 рубля, на заправках Татнефти - 66,2 рубля.

Ранее сообщалось, что за неделю с 18 по 24 мая в Татарстане зафиксирован рост цен на одну марку бензина и дизельное топливо. По данным Татарстанстата, к 25 мая АИ-98 и выше подорожал на 0,17 процента — с 90,81 до 90,97 рубля за литр. Дизельное топливо прибавило 20 копеек, или 0,28 процента, и стоило 73,63 рубля за литр. Цена на АИ-95 изменилась минимально — на 0,01 процента, но в статистике это не отразилось, литр по-прежнему стоил 66,23 рубля.

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