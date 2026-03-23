На Шри-Ланке туристов из России обманывают на депозит за аренду байков
Посредники исчезают с деньгами, а полиция может конфисковать транспорт без документов.
Российский турист рассказал РИА Новости о новой схеме обмана на Шри-Ланке. Аферисты берут депозит за аренду мотоцикла, а потом пропадают.
По словам россиянина, байки сдают не владельцы, а посредники. Они берут технику у разных людей по одной цене, а туристам сдают дороже. Когда путешественник улетает, посредник перестает отвечать на звонки. Депозит так и не возвращают, даже если байк сдан вовремя.
«Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является. В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов», — рассказал турист.
Еще одна проблема — местная полиция. При любом подозрении на нарушение инспекторы могут конфисковать арендованный транспорт и выписать штраф, не выдав никаких документов.
Эксперты советуют брать байки только у проверенных компаний, фиксировать состояние техники на видео и требовать официальный договор с указанием сроков возврата депозита. В случае проблем с полицией — фиксировать все на камеру и требовать документы.
Ранее мы писали, почему татарстанцам лучше отдыхать за границей, а не в России. Наша редакция решила разобраться, как сильно изменились цены на путешествия по стране и за рубеж для жителей республики на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.