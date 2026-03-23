Общество
23 марта 10:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На Шри-Ланке туристов из России обманывают на депозит за аренду байков

Посредники исчезают с деньгами, а полиция может конфисковать транспорт без документов.

На Шри-Ланке туристов из России обманывают на депозит за аренду байков

Автор фото: Eranga Jayawardena / AP Photo

Российский турист рассказал РИА Новости о новой схеме обмана на Шри-Ланке. Аферисты берут депозит за аренду мотоцикла, а потом пропадают.

По словам россиянина, байки сдают не владельцы, а посредники. Они берут технику у разных людей по одной цене, а туристам сдают дороже. Когда путешественник улетает, посредник перестает отвечать на звонки. Депозит так и не возвращают, даже если байк сдан вовремя.

«Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является. В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов», — рассказал турист.

Еще одна проблема — местная полиция. При любом подозрении на нарушение инспекторы могут конфисковать арендованный транспорт и выписать штраф, не выдав никаких документов.

Эксперты советуют брать байки только у проверенных компаний, фиксировать состояние техники на видео и требовать официальный договор с указанием сроков возврата депозита. В случае проблем с полицией — фиксировать все на камеру и требовать документы.

Ранее мы писали, почему татарстанцам лучше отдыхать за границей, а не в России. Наша редакция решила разобраться, как сильно изменились цены на путешествия по стране и за рубеж для жителей республики на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире.

