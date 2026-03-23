Посредники исчезают с деньгами, а полиция может конфисковать транспорт без документов.

Автор фото: Eranga Jayawardena / AP Photo

Российский турист рассказал РИА Новости о новой схеме обмана на Шри-Ланке. Аферисты берут депозит за аренду мотоцикла, а потом пропадают.

По словам россиянина, байки сдают не владельцы, а посредники. Они берут технику у разных людей по одной цене, а туристам сдают дороже. Когда путешественник улетает, посредник перестает отвечать на звонки. Депозит так и не возвращают, даже если байк сдан вовремя.

«Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является. В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов», — рассказал турист.

Еще одна проблема — местная полиция. При любом подозрении на нарушение инспекторы могут конфисковать арендованный транспорт и выписать штраф, не выдав никаких документов.

Эксперты советуют брать байки только у проверенных компаний, фиксировать состояние техники на видео и требовать официальный договор с указанием сроков возврата депозита. В случае проблем с полицией — фиксировать все на камеру и требовать документы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.