Общество
4 апреля 14:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 млн рублей

Объявлен тендер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане на устройство искусственного освещения на дорогах и двух светофоров потратят 156 миллионов рублей, говорится в тендере на портале госзакупок. Тендер объявило главное управление содержания и развития дорожно‑транспортного комплекса республики при министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Победителю нужно будет установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети, обеспечить их интеграцию в существующую транспортную инфраструктуру. Важно уделить внимание требованиям безопасности дорожного движения, энергоэффективности решений и долговечности используемых материалов. Работы пройдут в разных населенных пунктах Татарстана.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 21 апреля, итоги подведут 23 апреля.

Ранее сообщалось, что на уличное освещение в городах и селах Татарстана потратят 171 миллион рублей. Сразу несколько тендеров объявило ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
РИА Новости
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
соцсети
пресс-служба Жилинспекции РТ
Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.