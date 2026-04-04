На светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 млн рублей
Объявлен тендер.
В Татарстане на устройство искусственного освещения на дорогах и двух светофоров потратят 156 миллионов рублей, говорится в тендере на портале госзакупок. Тендер объявило главное управление содержания и развития дорожно‑транспортного комплекса республики при министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Победителю нужно будет установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети, обеспечить их интеграцию в существующую транспортную инфраструктуру. Важно уделить внимание требованиям безопасности дорожного движения, энергоэффективности решений и долговечности используемых материалов. Работы пройдут в разных населенных пунктах Татарстана.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 21 апреля, итоги подведут 23 апреля.
Ранее сообщалось, что на уличное освещение в городах и селах Татарстана потратят 171 миллион рублей. Сразу несколько тендеров объявило ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
