Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 15 мая ожидается сильный ветер, порывы его будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

В Главном управлении МЧС России по Татарстану напомнили, что при усилении ветра не следует выходить из зданий. Если он застал вас на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах.

Не стоит прятаться от сильного ветра возле стен домов: с крыш могут упасть кровельные материалы, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.

Татарстанцам советуют при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, дабы избежать пожара при внезапном включении электричества.

Ранее мы писали, что сильный ветер повредил остановку в Менделеевске: пострадала девушка. Количество сваленных деревьев и поврежденных автомобилей исчисляется десятками.

