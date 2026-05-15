Общество
15 мая 00:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На Татарстан надвигается сильный ветер

При скачках напряжения электрической сети рекомендуется обесточить все электробытовые приборы.

На Татарстан надвигается сильный ветер

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 15 мая ожидается сильный ветер, порывы его будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.  

В Главном управлении МЧС России по Татарстану напомнили, что  при усилении ветра не следует выходить из зданий. Если он застал вас на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах.

Не стоит прятаться от сильного ветра возле стен домов:  с крыш могут упасть кровельные материалы, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.  

Татарстанцам советуют при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, дабы избежать пожара при внезапном включении электричества.

Ранее мы писали, что сильный ветер повредил остановку в Менделеевске: пострадала девушка. Количество сваленных деревьев и поврежденных автомобилей исчисляется десятками.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.