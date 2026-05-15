На Татарстан надвигается сильный ветер
В Татарстане 15 мая ожидается сильный ветер, порывы его будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
В Главном управлении МЧС России по Татарстану напомнили, что при усилении ветра не следует выходить из зданий. Если он застал вас на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах.
Не стоит прятаться от сильного ветра возле стен домов: с крыш могут упасть кровельные материалы, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.
Татарстанцам советуют при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, дабы избежать пожара при внезапном включении электричества.
Ранее мы писали, что сильный ветер повредил остановку в Менделеевске: пострадала девушка. Количество сваленных деревьев и поврежденных автомобилей исчисляется десятками.
