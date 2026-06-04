Общество
4 июня 19:37
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«Вечерняя Казань»

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На Татарстан снова надвигаются дожди

Дождливая погода будет и в начале следующей недели.

На Татарстан снова надвигаются дожди

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане установилась неустойчивая погода с дождями и грозами. Температурный фон был на два-три градуса ниже среднемноголетних значений, заметили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 5 июня, ночью местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах ожидается туман. Днем также будут идти кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра до 17 метров в секунду, локально возможен град. Температуры воздуха ночью составят +8..+13 градусов, днем +19..+24 градуса.

В выходные дни, 6 и 7 июня, тоже пройдут кратковременные дожди. Ночью температуры воздуха понизятся до +9..+14 гралусов, днем прогреется до +18..+24 градусов.

Предварительно, аналогичная погода сохранится в республике и в начале следующей недели. Максимальные температуры днем составят +20..+25 градусов.

Ранее сообщалось, что следующее десятилетие в России принесет с собой потепление, которое коснется и севера страны — Арктики. Там таяние идет «семимильными шагами», и происходит это намного быстрее, чем в других странах с арктической зоной.

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