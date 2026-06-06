Общество
6 июня 20:29
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«Вечерняя Казань»

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На Татарстан снова надвигаются гроза и сильный ветер

Жителей республики просят внимательно следить за детьми.

На Татарстан снова надвигаются гроза и сильный ветер

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Синоптики снова прогнозируют в Татарстане неблагоприятные погодные условия. По прогнозу, днем и вечером 7 июня ожидаются гроза и усиление ветра.  

Его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду, предупредили татарстанцев в экстренных службах.  

При сильном ветре жителям республики необходимо быть осторожными на улице, в частности, возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи.  

В МЧС порекомендовали особенно внимательно следить за детьми, а при необходимости обращаться по телефону 112.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей на природе. Рекомендуется носить светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь.

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