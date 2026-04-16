Дополнительные поезда Казань – Аэропорт – Казань запустят 17, 18 и 22 апреля. Об этом сообщили в компании «Содружество».

Поезд № 7602 будет отправляться со станции Казань в 18:09 и прибывать на станцию Аэропорт в 18:40. Поезд № 7603 Аэропорт – Казань отправится со станции Аэропорт в 21:42, прибытие на станцию Казань ожидается в 22:10.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Ранее сообщалось, что в период отпусков по Горьковской железной дороге от столицы республики до юга России начнут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Состав № 491/492 Казань – Адлер будет циркулировать через день. Из столицы республики он стартует с 2 июня в 7:20. Обратно из Адлера он будет отправляться с 4 июня в 10:41.

