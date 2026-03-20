Синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ближайшие дни погоду в Татарстане будут диктовать пришедшие из Западной Европы антициклоны, надежно защищающие республику от атлантических циклонов. Прогнозом поделился Гидрометцентр республики.

Так, 20 марта прогнозируется облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах синоптики обещают туман. В ночные часы столбики термометров упадут до -2..-7 градусов, при прояснениях до -10. Днем воздух прогреется до +3..+8 градусов. На дорогах местами сильная гололедица.

21 и 22 марта осадки по-прежнему маловероятны. Ночью термометры покажут как минимум -2..-8 градусов, днем максимум +3..+9. На западе республики потеплеет до +11.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели спокойная погода без осадков сохранится. Ночью температуры воздуха будут в пределах -1..-6 градусов, днем повысятся до +6..+11 градусов.

