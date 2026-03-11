У покупателей появится возможность положить в корзину не только товары, но и «социальные опции», собрав тем самым свое идеальное будущее.

Для повышения явки на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года «Единая Россия» планирует внедрить в агитационную работу маркетплейсы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Разбавленная особыми карточками потребительская лента поможет сформировать у народа образ будущего России. Тестовое название проекта — «Карточки будущего». Предполагается, что пользователи смогут положить в корзину не только товары, но и «социальные опции» — например, школы, инфраструктуру, крепкую семью.

Метафорические товары будут аккуратно появляться среди обычных предметов на маркетплейсах. Добавившие такие карточки в корзину россияне получат скидки и промокоды, а после увидят, что выбранное ими соответствует программе «Единой России». Механика задуманного пока не прорабатывалась.

По слова руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, маркетплейсы накопили огромное количество данных о пользователях — администрация платформ знает предпочтения россиян, их состав семьи, уровень доходов. Поэтому именно эти сайты дают возможность взаимодействовать как с избирателями, и в немалом количестве, так и с персоналом маркетплейсов. Гафаров подчеркнул, что слишком нативная агитация, наоборот, отпугнет избирателей.

Насколько стало известно со слов представителей компании, с Wildberries & Russ подобные переговоры пока не велись.

Ранее сообщалось, что грядущие выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Впервые в голосовании примут участие жители ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

