На вырубку аварийных деревьев в поселке Актюбинский в Татарстане потратят 1 млн
В поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана на санитарную вырубку сухостойных и аварийных деревьев потратят 1 миллион рублей, об этом говорится в тендере на портале госзакупок. Деньги выделят из бюджета поселка.
Победителю тендера нужно будет убрать в поселке аварийные елки, пихты, березы, а также при необходимости использовать автогидроподъемник. Помимо этого, необходимо вырубить кустарник.
После спиливания деревьев в тот же день стволы, ветки, сучья должны быть вывезены, а территория убрана.
Заявки принимаются до 23 апреля, после выберут победителя.
Ранее сообщалось, что после вырубки деревьев в Советском районе Казани возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.
