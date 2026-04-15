Деньги выделят из бюджета поселка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана на санитарную вырубку сухостойных и аварийных деревьев потратят 1 миллион рублей, об этом говорится в тендере на портале госзакупок. Деньги выделят из бюджета поселка.

Победителю тендера нужно будет убрать в поселке аварийные елки, пихты, березы, а также при необходимости использовать автогидроподъемник. Помимо этого, необходимо вырубить кустарник.

После спиливания деревьев в тот же день стволы, ветки, сучья должны быть вывезены, а территория убрана.

Заявки принимаются до 23 апреля, после выберут победителя.

Ранее сообщалось, что после вырубки деревьев в Советском районе Казани возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

