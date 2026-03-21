Общество
21 марта 13:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Набиуллина: «Все банки должны быть в «белом списке» при ограничениях интернета»

Глава регулятора подчеркнула, что это вопрос равного доступа для всех финансовых организаций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что все банки, имеющие лицензию, должны быть включены в перечень сервисов, доступных при ограничениях интернета. Это, по ее словам, обеспечит равные условия для всех финансовых организаций.

«На наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это наша позиция, которую с регуляторами обсуждаем», — подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что нахождение в «белом списке» дает серьезное конкурентное преимущество тем банкам, которые в него попали. Поэтому важно, чтобы доступ к системе был у всех игроков рынка.

Ранее депутат Андрей Свинцов заявил, что в белые списки войдут почти все повседневные ресурсы. В оставшийся один процент войдут те, которые могут быть использованы для управления БПЛА.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.