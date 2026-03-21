Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что все банки, имеющие лицензию, должны быть включены в перечень сервисов, доступных при ограничениях интернета. Это, по ее словам, обеспечит равные условия для всех финансовых организаций.

«На наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это наша позиция, которую с регуляторами обсуждаем», — подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что нахождение в «белом списке» дает серьезное конкурентное преимущество тем банкам, которые в него попали. Поэтому важно, чтобы доступ к системе был у всех игроков рынка.

Ранее депутат Андрей Свинцов заявил, что в белые списки войдут почти все повседневные ресурсы. В оставшийся один процент войдут те, которые могут быть использованы для управления БПЛА.

