Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России нет ответственности за использование ВПН-сервисов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, который ответил на вопрос о возможном введении дополнительных ограничений, у него нет информации о планах по запрету таких сервисов.

Ранее сообщалось, что Татарстан не собирается тратиться на сервисы ВПН. Тендеры по регионам России в сфере обходов исчисляются миллионами, однако власти республики этим озаботились не сильно.

