Наказание за использование ВПН вводить не собираются, объявил Песков
В России пока нет ответственности за использование соответствующих сервисов.
В России нет ответственности за использование ВПН-сервисов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
По словам Пескова, который ответил на вопрос о возможном введении дополнительных ограничений, у него нет информации о планах по запрету таких сервисов.
Ранее сообщалось, что Татарстан не собирается тратиться на сервисы ВПН. Тендеры по регионам России в сфере обходов исчисляются миллионами, однако власти республики этим озаботились не сильно.
