Наказывать за разговор на АЗС по телефону начнут с 1 июня
Автовладельцам грозит отказ в обслуживании или внесение в черные списки на заправочной станции.
С 1 июня автовладельцам разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля будет грозить отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Об этом сообщила адвокат Ирина Гребнева, передает ТАСС.
Противопожарные правила работы АЗС ужесточают МЧС и топливные операторы. Разговоры по телефону у колонки вне салона авто опасны, так как ЧП может случиться из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.
Пока что статьи за такое нарушение нет, но АЗС могут отказать в обслуживании, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, уточнила Гребнева. Также сотрудники могут вызвать полицейских, в этом случае наказание может грозить по различным статьям.
Ранее сообщалось, что обновленные регламенты начали действовать с 1 мая на АЗС в России. Наличными бензин можно будет оплачивать через отдельные кассы и только по предоплате.
