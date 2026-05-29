Автовладельцам грозит отказ в обслуживании или внесение в черные списки на заправочной станции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня автовладельцам разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля будет грозить отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Об этом сообщила адвокат Ирина Гребнева, передает ТАСС.

Противопожарные правила работы АЗС ужесточают МЧС и топливные операторы. Разговоры по телефону у колонки вне салона авто опасны, так как ЧП может случиться из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.

Пока что статьи за такое нарушение нет, но АЗС могут отказать в обслуживании, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, уточнила Гребнева. Также сотрудники могут вызвать полицейских, в этом случае наказание может грозить по различным статьям.

Ранее сообщалось, что обновленные регламенты начали действовать с 1 мая на АЗС в России. Наличными бензин можно будет оплачивать через отдельные кассы и только по предоплате.

