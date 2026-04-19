Общество
19 апреля 12:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Налоговая будет следить за переводами: юрист объяснила, кому стоит волноваться

В «зону риска» попадают люди, которые ведут бизнес без регистрации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Государство запускает автоматическую проверку счетов, но бояться нужно не всем, объяснила «Прайм» юрист Гузель Валеева.

«Контроль затронет не все переводы. Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы (возврат долга, подарки) не подпадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей», - объяснила юрист.

В «зону риска» попадают люди, которые ведут бизнес без регистрации. Например, арендодатели и репетиторы. Автоматическая система заметит, если деньги приходят регулярно, одинаковыми суммами и от большого количества людей. Налоговая сравнит все поступления на карту с вашей официальной зарплатой. И если разница превысит 2,4 миллиона рублей в год, могут прийти с проверкой. Это грозит доначислением НДФЛ до 22%, НДС, штрафами и даже «уголовкой».

Ранее мы писали, что ВТБ более чем в 1,5 раза увеличил число цифровых сервисов для защиты клиентов. Банк увеличил количество различных цифровых сервисов защиты клиентских денег на 57% за последние два года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.