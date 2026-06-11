Это касается, в частности, оформления российского гражданства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Они увеличатся значительно, сообщается на сайте ГД.

Больше всего, в 12 раз, пошлины вырастут при оформлении российского гражданства - с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей. В восемь раз они увеличатся при оформлении разрешения на временное проживание - с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей. И в пять раз при оформлении вида на жительство - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

Вырастет также пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов. Она составит 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей, от уплаты пошлин за прием в гражданство РФ; а от уплаты госпошлин за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство - иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных в соответствии с указом президента РФ представляющими интерес для России, и членов их семей.

Не будут платить пошлину за прием в гражданство и выдачу вида на жительство и иностранцы, заключившие контракт о службе в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Казани официально проживают 50,7 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Татарстан входит в список регионов с наиболее высокой долей трудовых мигрантов.

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