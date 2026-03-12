Общество
12 марта 08:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра

Обладатель «Грэмми» и лучший бас мира будет руководить двумя театрами — в Петербурге и Севастополе.

Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра

Автор фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народный артист России и Татарстана Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, назвав артиста человеком «потрясающего таланта».

Абдразаков остается и главой Севастопольского театра оперы и балета, который он возглавил в 2024 году. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в плодотворном партнерстве двух театров.

Сам Абдразаков заявил, что с радостью и ответственностью принимает новую должность и надеется на яркие совместные проекты двух коллективов.

Он сменил Владимира Кехмана, который покинул пост в январе после почти 19 лет работы.

Ильдар Абдразаков — уроженец Уфы, народный артист России. В 2011 году получил «Грэмми» за запись «Реквиема» Верди, в 2012-м признан лучшим басом мира, в 2019-м — лучшим певцом года по версии музыкальных критиков Италии. В 2021 году удостоен звания заслуженного артиста России.

Ранее сообщалось, что Константин Богомолов ушел с поста ректора Школы-студии МХАТ. Решение приняло Минкультуры.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.