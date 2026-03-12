Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра
Обладатель «Грэмми» и лучший бас мира будет руководить двумя театрами — в Петербурге и Севастополе.
Народный артист России и Татарстана Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, назвав артиста человеком «потрясающего таланта».
Абдразаков остается и главой Севастопольского театра оперы и балета, который он возглавил в 2024 году. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в плодотворном партнерстве двух театров.
Сам Абдразаков заявил, что с радостью и ответственностью принимает новую должность и надеется на яркие совместные проекты двух коллективов.
Он сменил Владимира Кехмана, который покинул пост в январе после почти 19 лет работы.
Ильдар Абдразаков — уроженец Уфы, народный артист России. В 2011 году получил «Грэмми» за запись «Реквиема» Верди, в 2012-м признан лучшим басом мира, в 2019-м — лучшим певцом года по версии музыкальных критиков Италии. В 2021 году удостоен звания заслуженного артиста России.
Ранее сообщалось, что Константин Богомолов ушел с поста ректора Школы-студии МХАТ. Решение приняло Минкультуры.
