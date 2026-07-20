Общество
20 июля 12:13
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Дилия Мингазова

Журналист

Нарушений за неубранные территории в Казани стало больше в 2,5 раза

Основной причиной назвали обильные снегопады.

Нарушений за неубранные территории в Казани стало больше в 2,5 раза

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В Казани за первое полугодие 2026 года число нарушений за неубранные территории выросло в 2,5 раза — с 1,6 до 3,9 тысячи случаев, рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Александр Земченко.

Основной причиной назвали обильные снегопады, из-за которых усилили контроль за очисткой крыш и дворов. Только зимой в городе вынесли более 1,5 тысячи постановлений в отношении недобросовестных собственников.

Мэр города Ильсур Метшин поручил продолжить жесткий контроль, отметив, что некоторые владельцы понимают только язык штрафов. Выросло на 8 процентов и число штрафов за неправильную парковку – всего выписали 125,2 тысячи протоколов. За это с казанцев взыскали 274 миллиона.

Ранее Метшин также рассказал, как влияет ажиотаж с топливом на общественный транспорт Казани. По его словам, никаких сбоев на сегодня нет. Мэр также выразил надежду на то, что в условиях турбулентности город будет выполнять все возложенные на него обязанности.

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