Нарушений за неубранные территории в Казани стало больше в 2,5 раза
Основной причиной назвали обильные снегопады.
В Казани за первое полугодие 2026 года число нарушений за неубранные территории выросло в 2,5 раза — с 1,6 до 3,9 тысячи случаев, рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Александр Земченко.
Основной причиной назвали обильные снегопады, из-за которых усилили контроль за очисткой крыш и дворов. Только зимой в городе вынесли более 1,5 тысячи постановлений в отношении недобросовестных собственников.
Мэр города Ильсур Метшин поручил продолжить жесткий контроль, отметив, что некоторые владельцы понимают только язык штрафов. Выросло на 8 процентов и число штрафов за неправильную парковку – всего выписали 125,2 тысячи протоколов. За это с казанцев взыскали 274 миллиона.
Ранее Метшин также рассказал, как влияет ажиотаж с топливом на общественный транспорт Казани. По его словам, никаких сбоев на сегодня нет. Мэр также выразил надежду на то, что в условиях турбулентности город будет выполнять все возложенные на него обязанности.
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