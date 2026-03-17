Нарушения на дорогах Татарстана стали фиксировать новейшие комплексы
Технологии позволяют оперативно проверять автомобили по базам данных розыска.
На дорогах Татарстана заработали новейшие комплексы фиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Комплексы обеспечивают автоматизированный контроль дорожного движения в режиме реального времени, включая фиксацию проездов всех транспортных средств с распознаванием государственных регистрационных знаков; оперативную проверку транспортных средств по базам данных розыска; измерение скорости движения и выявление фактов ее превышения.
Кроме того, передовые технологии позволяют контролировать соблюдение требований дорожных знаков, в том числе знака «Остановка запрещена» — с учётом заранее заданных участков автодорог и зон действия ограничений.
Главная задача внедрения новых технических средств - повышение безопасности дорожного движения, снижение количества правонарушений и оперативное выявление разыскиваемых транспортных средств, уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.
Ранее сообщалось, что россияне больше не получат по ОСАГО больше 400 тысяч рублей. Автоюристы выбивают в суде миллионные выплаты от страховщиков.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.