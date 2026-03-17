17 марта 04:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нарушения на дорогах Татарстана стали фиксировать новейшие комплексы

Технологии позволяют оперативно проверять автомобили по базам данных розыска.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На дорогах Татарстана заработали новейшие комплексы фиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Комплексы обеспечивают автоматизированный контроль дорожного движения в режиме реального времени, включая фиксацию проездов всех транспортных средств с распознаванием государственных регистрационных знаков; оперативную проверку транспортных средств по базам данных розыска; измерение скорости движения и выявление фактов ее превышения.  

Кроме того, передовые технологии позволяют контролировать соблюдение требований дорожных знаков, в том числе знака «Остановка запрещена» — с учётом заранее заданных участков автодорог и зон действия ограничений.  

Главная задача внедрения новых технических средств - повышение безопасности дорожного движения, снижение количества правонарушений и оперативное выявление разыскиваемых транспортных средств, уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее сообщалось, что россияне больше не получат по ОСАГО больше 400 тысяч рублей. Автоюристы выбивают в суде миллионные выплаты от страховщиков.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
