Технологии позволяют оперативно проверять автомобили по базам данных розыска.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На дорогах Татарстана заработали новейшие комплексы фиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Комплексы обеспечивают автоматизированный контроль дорожного движения в режиме реального времени, включая фиксацию проездов всех транспортных средств с распознаванием государственных регистрационных знаков; оперативную проверку транспортных средств по базам данных розыска; измерение скорости движения и выявление фактов ее превышения.

Кроме того, передовые технологии позволяют контролировать соблюдение требований дорожных знаков, в том числе знака «Остановка запрещена» — с учётом заранее заданных участков автодорог и зон действия ограничений.

Главная задача внедрения новых технических средств - повышение безопасности дорожного движения, снижение количества правонарушений и оперативное выявление разыскиваемых транспортных средств, уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

