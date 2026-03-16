Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В минувшем году в Советском районе Казани было возведено 16 многоквартирных домов и 1642 частных жилых строения. При этом на текущий год запланировано строительство ещё 16 многоквартирных зданий. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул стремительное развитие района и его превращение в современный жилой кластер. Основные строительные площадки расположены вдоль Вознесенского тракта, а также возле ипподрома и торгового центра «МЕГА».

- В ближайшие годы население Советского района увеличится на 18 тысяч человек. Частный сектор в поселках также активно растет. Это требует тщательного планирования для обеспечения сбалансированной жилой застройки, транспортной доступности, социальной инфраструктуры и создания рабочих мест, - отметил Гафаров.

Фатхутдинов уточнил, что темпы строительства в текущем году сохранятся: к сдаче готовятся 16 многоквартирных домов. С каждым годом Советский район становится все более комфортным и современным.

Ранее мы писали, что в Советском районе столицы на сегодня имеется почти 300 безработных. Всего в районе функционирует около 27 тысяч предприятий, где трудятся 166 тысяч человек.

