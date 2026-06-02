Автор фото: kzn.ru

Во всех стационарных детских оздоровительных лагерях Татарстана МЧС проверило, как соблюдаются требования противопожарной безопасности. Всего было выявлено 127 нарушений в 23 лагерях, сообщил на брифинге в Кабмине замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трушин.

Чаще всего на объектах несвоевременно обслуживали системы защиты, такое нарушение обнаружили в 9 лагерях. Помимо этого, в 8 лагерях нашли нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, в четырех не обновили устройство минерализованной полосы. Руководителям детских лагерей выданы предписания для устранения нарушений, по данным на сегодняшний день, устранено 27 нарушений в 8 лагерях.

С каждой сменой запланировано проведение инструктажей по мерам противопожарной безопасности, подчеркнул Трушин. Уже проведено 73 инструктажа с отработкой эвакуации.

Напомним, что также все детские лагеря Татарстана для защиты от клещей и грызунов были обработаны специальными средствами. Работы провели на территории в 605 гектаров, после чего была оценена их эффективность.

