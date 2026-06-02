Нашли 127 нарушений требований противопожарной безопасности в лагерях Татарстана
Чаще всего на объектах несвоевременно обслуживали системы защиты.
Во всех стационарных детских оздоровительных лагерях Татарстана МЧС проверило, как соблюдаются требования противопожарной безопасности. Всего было выявлено 127 нарушений в 23 лагерях, сообщил на брифинге в Кабмине замначальника ГУ МЧС России по РТ Максим Трушин.
Чаще всего на объектах несвоевременно обслуживали системы защиты, такое нарушение обнаружили в 9 лагерях. Помимо этого, в 8 лагерях нашли нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, в четырех не обновили устройство минерализованной полосы. Руководителям детских лагерей выданы предписания для устранения нарушений, по данным на сегодняшний день, устранено 27 нарушений в 8 лагерях.
С каждой сменой запланировано проведение инструктажей по мерам противопожарной безопасности, подчеркнул Трушин. Уже проведено 73 инструктажа с отработкой эвакуации.
Напомним, что также все детские лагеря Татарстана для защиты от клещей и грызунов были обработаны специальными средствами. Работы провели на территории в 605 гектаров, после чего была оценена их эффективность.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.