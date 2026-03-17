Назвали точную дату весеннего равноденствия в России
С 20 марта наступит настоящая весна.
Весеннее равноденствие наступит 20 марта в 17:46 по московскому времени, с этого момента дни станут длиннее и придет настоящая весна. Об этом сообщает RT.
Весеннее равноденствие представляет собой астрономический момент, когда оба полушария планеты получают почти одинаковое количество солнечного света. В это время ни Северное, ни Южное полушарие не наклонено по направлению к Солнцу, из-за чего день и ночь становятся практически равными по продолжительности.
После равноденствия полушарие, в котором начинается весна, становится ближе к Солнцу, и световой день начинает расти. Равноденствие происходит в марте и сентябре.
Ранее сообщалось, что падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые. Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.