Общество
5 мая 12:50
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Пишет лонгриды, репортажи и новости преимущественно на социальную тематику (благотворительность, инклюзия, истории людей). Готовит материалы и об экологии, информационных технологиях, городской среде и туризме. Училась по направлению «Мультимедийная журналистика» в КФУ.

Названы самые популярные речные маршруты Татарстана

В республике есть два остановочных пункта, которые притягивают туристов как магнит.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Чаще всего жители Татарстана отправляются по воде в Свияжск и Болгар. Подробнее о трендах в сфере речных перевозок рассказал гендиректор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

- Так исторически сложилось, что наши самые популярные маршруты, говоря про казанское направление, это, конечно, направления Свияжск и Болгар. Это если говорить про коммерческие перевозки. Эти два остановочных пункта притягивают как магнит, - отметил Лизалин.

Но при этом нельзя забывать про социальные перевозки, уверен глава «Флота РТ». Они пользуются популярностью «испокон веков». Она не уменьшается, даже несмотря на постройку моста. Дачники любят путешествовать по реке, рассматривая водную гладь.

Ранее зампредседателя Государственного комитета республики по тарифам Лилия Борисова рассказала, в 2026 году цены на речные перевозки по социальным маршрутам в Татарстане выросли на несколько процентов. На это повлияло несколько пунктов. Во-первых, увеличение количества социально значимых маршрутов (+2) и остановочных пунктов (+6). Почти на тысячу выросло также и количество рейсов в обе стороны. Появилось и два новых судна на воздушной подушке.

