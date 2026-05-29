29 мая 10:36
Нэфис Косметикс увеличил производство гелей для стирки на 35%

Помимо гелей для стирки в 2025 году Нэфис Косметикс увеличил продажи твёрдого мыла.

Автор фото: Нэфис Косметикс

Нэфис Косметикс по итогам 2025 года увеличил производство гелей для стирки на 35% – до 23,9 тыс. тонн. Объёмы реализации этой продукции выросли на 33% в натуральном выражении и на 38% – в стоимостном. По данным исследовательской компании Нильсен, в этой категории компания занимает 2-е место на российском рынке бытовой химии.

«Категория гелей для стирки – одна из немногих, которая растёт из года в год как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Этот тренд обусловлен трансформацией рынка: потребители последовательно переходят со стиральных порошков на жидкие средства, – говорит генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова. – В прошлом году мы усилили продуктовый портфель, выпустив гель для стирки Sorti. Рост продаж подтверждает, что наши продукты отвечают ожиданиям покупателей – как по качеству и свойствам, так и по парфюмерным композициям, которые мы выбираем с учётом актуальных трендов и отзывов потребителей».

Помимо гелей для стирки в 2025 году Нэфис Косметикс увеличил продажи твёрдого мыла: рост составил 22% в натуральном выражении и 17% – в стоимостном. Компания также расширила присутствие на рынке средств для гостинично-ресторанного бизнеса, увеличив продажи профессиональных жидких моющих средств в два раза.

Справка о компании

Нэфис Косметикс – один из крупнейших отечественных производителей бытовой химии и косметической продукции, а также жирных технических кислот. Производственные площади компании расположены в Казани. Продукция выпускается под брендами AOS, BiMAX, Sorti, «Биолан», «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ», NefcoPro и другими.

