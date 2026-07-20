Неработающим матерям предложили платить «родительскую зарплату»
Выплата, в случае принятия инициативы, будет назначаться на каждого ребенка
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России «родительскую зарплату». Он направил соответствующее предложение министру труда Антону Котякову, документ есть в распоряжении ТАСС.
Суть инициативы проста: ежемесячно выплачивать прожиточный минимум тому родителю, который не работает из-за ухода за ребенком. При этом право на выплату должно сохраняться при рождении каждого последующего ребенка, а не только первенца.
Как пример Миронов привел опыт Кировской области. Там уже действует закон о так называемой «бабушкиной зарплате». Ежемесячные выплаты получают неработающие бабушки, дедушки или другие родственники, которые сидят с ребенком до трех лет.
Суммы в регионе зависят от возраста матери: если ей меньше 25 лет, выплата может достигать 45 794 рублей, если 25 лет и старше — до 38 203 рублей.
По словам депутата, такая мера позволяет молодой маме вернуться к работе, зная, что за ребенком присмотрит близкий человек. Однако текущая модель иногда вынуждает женщин жертвовать временем с детьми ради сохранения минимального дохода семьи. Федеральная «родительская зарплата», по мнению Миронова, решит эту проблему и даст женщинам возможность полноценно посвятить себя воспитанию детей без угрозы для семейного бюджета.
Ранее мы писали, что на увеличение пособий матерям в селах направят более 200 миллионов рублей. При рождении первого ребенка женщины до 25 лет теперь получают 100 тысяч рублей.
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