Депутат считает, что повышать выплаты лучше с начала года, а не с февраля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости выступил против возврата к старой схеме индексации пенсий. По его словам, правильнее сохранить действующую модель, при которой страховые пенсии повышают с 1 января.

Сейчас планируется, что со следующего года индексация вернётся к прежним правилам: с 1 февраля по фактической инфляции, и с 1 апреля — по возможностям бюджета Соцфонда. Но Нилов напомнил, что в 2025 и 2026 годах пенсии индексировали именно в январе, и это стало привычным для людей. Депутат считает, что менять этот порядок не стоит.

Ранее мы писали, какую пенсию получают никогда не работавшие россияне. Такие жители имеют право только на фиксированные социальные выплаты.

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