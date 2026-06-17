Нилов предложил не отказываться от январской индексации пенсий
Депутат считает, что повышать выплаты лучше с начала года, а не с февраля.
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости выступил против возврата к старой схеме индексации пенсий. По его словам, правильнее сохранить действующую модель, при которой страховые пенсии повышают с 1 января.
Сейчас планируется, что со следующего года индексация вернётся к прежним правилам: с 1 февраля по фактической инфляции, и с 1 апреля — по возможностям бюджета Соцфонда. Но Нилов напомнил, что в 2025 и 2026 годах пенсии индексировали именно в январе, и это стало привычным для людей. Депутат считает, что менять этот порядок не стоит.
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