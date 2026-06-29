Мероприятие состоится 10 июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В зоопарке Казани пройдет ночная экскурсия, об этом на деловом понедельнике сообщила директор зооботсада Асия Гиззатуллина.

Экскурсия по территории «Река Замбези» назначена на 10 июля. Помимо этого, 25 июля состоится ботанический Open Space Market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами. В середине августа зооботсад впервые отметит Всемирный день слонов, а в сентябре состоится ФуксФест к 250-летию основателя сада Карла Фукса и международный семинар по благополучию слонов, носорогов и бегемотов.

В рамках новых форматов пройдут кинопоказы с лекциями зоологов и мастер-классы по рисованию.

Ранее сообщалось, что в Казанском зооботсаде пополнение – за полгода появилось 59 детёнышей. Всего в зоопарке проживает 143 вида животных.

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