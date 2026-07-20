Общество
20 июля 08:56
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«Вечерняя Казань»

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Nordwind запустит из Казани новые международные рейсы до конца зимы

Столицу Татарстана свяжут с направлениями, которые раньше из Казани не летали.

Nordwind запустит из Казани новые международные рейсы до конца зимы

Автор фото: Миндортранс Татарстана

Авиакомпания Nordwind Airlines готовит для Казани несколько новых международных маршрутов. Как рассказала начальник отдела продаж перевозчика Александра Галикбарова, запуски состоятся до конца зимней навигации, и все направления — те, что казанский аэропорт ещё не обслуживал. В основном речь идёт о странах СНГ.

Это часть большой стратегии: Казань хотят сделать транзитным хабом. Уже 17 июля компания начала летать в Ташкент, и на первом же рейсе треть пассажиров приехали из Петербурга именно через Казань. Тогда же стартовали прямые рейсы в Сухум — Абхазия и Татарстан впервые соединились без пересадок. Летают на Airbus A321 на 220 мест по вторникам и воскресеньям, а с августа добавят ещё один рейс в неделю.

О новых направлениях обещают рассказать позже.

Ранее мы писали, что между Казанью и египетским курортом Эль-Аламейн запустили прямые авиарейсы. Полет до зарубежного города займет 4,5 часа.

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