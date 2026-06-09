Общество
9 июня 14:30
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«Вечерняя Казань»

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Нормативную стоимость «квадрата» жилья в Казани готовятся поднять

Показатель используется для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в государственных программах.

Нормативную стоимость «квадрата» жилья в Казани готовятся поднять

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поднять нормативную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года до 170 477 рублей планируют в Казани, документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Показатель используется для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в госпрограммах обеспечения жильем. Норматив будет использоваться при реализации мер поддержки в третьем квартале 2026 года.

Во втором квартале 2026 года «квадрат» жилья для расчета стоил 153 313 рублей.

Ранее сообщалось, что cтоимость «квадрата» вторичного жилья в Казани в апреле составила 209 тысяч. Среди городов-миллионников столица Татарстана оказалась на третьем месте.

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