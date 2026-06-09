Нормативную стоимость «квадрата» жилья в Казани готовятся поднять
Показатель используется для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в государственных программах.
Поднять нормативную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года до 170 477 рублей планируют в Казани, документ находится на антикоррупционной экспертизе.
Показатель используется для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в госпрограммах обеспечения жильем. Норматив будет использоваться при реализации мер поддержки в третьем квартале 2026 года.
Во втором квартале 2026 года «квадрат» жилья для расчета стоил 153 313 рублей.
Ранее сообщалось, что cтоимость «квадрата» вторичного жилья в Казани в апреле составила 209 тысяч. Среди городов-миллионников столица Татарстана оказалась на третьем месте.
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