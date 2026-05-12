Правительство хочет сохранить конкуренцию между площадками и защитить покупателей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вице-премьер Александр Новак заявил, что государство намерено следить за тем, чтобы маркетплейсы не монополизировали рынок онлайн-торговли. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости».

По его словам, главная задача — не дать крупным площадкам захватить всё, сохранить конкуренцию между ними, а также между продавцами внутри самих маркетплейсов. И, конечно, защитить права обычных покупателей.

Новак привёл цифры. За три года, с 2022-го по 2024-й, рынок интернет-торговли вырос в два с половиной раза. Люди всё чаще покупают онлайн вместо похода в обычный магазин. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, только за 2025 год объём онлайн-торговли в России вырос на 28 процентов и достиг почти 11,5 триллиона рублей. Доля онлайн-продаж от всей розницы составила почти 19 процентов. При этом вся розничная торговля в стране за год потянула на 61,3 триллиона рублей.

