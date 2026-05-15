Акция проходит в рамках культурной программы «КазаньФорум» и открытия Года «Казань – культурная столица исламского мира».

Автор фото: kazanforum.ru

Самая длинная в стране новостная бегущая строка была запущена на стенах Казанского кремля, ее длина составляет 481 метр. Об этом сообщили в Минкульте Татарстана, уточнив, что представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение в номинации «Самая большая протяженность проекции (мэппинга) в формате новостной строки».

Строка находится между Безымянной и Спасской башнями. Проект реализуется в рамках культурной программы «КазаньФорум» и открытия Года «Казань – культурная столица исламского мира».

Бегущая строка будет показывать новости с 14 по 16 мая.

Ранее сообщалось, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей. При этом наличие детей напрямую не связано с тенденцией.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.