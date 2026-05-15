Новостную бегущую строку длиной в 481 метр запустили в Казани
Акция проходит в рамках культурной программы «КазаньФорум» и открытия Года «Казань – культурная столица исламского мира».
Самая длинная в стране новостная бегущая строка была запущена на стенах Казанского кремля, ее длина составляет 481 метр. Об этом сообщили в Минкульте Татарстана, уточнив, что представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение в номинации «Самая большая протяженность проекции (мэппинга) в формате новостной строки».
Строка находится между Безымянной и Спасской башнями. Проект реализуется в рамках культурной программы «КазаньФорум» и открытия Года «Казань – культурная столица исламского мира».
Бегущая строка будет показывать новости с 14 по 16 мая.
