Новые ГОСТы на туалетную бумагу и медовуху введут летом
Стандарты утверждены Росстандартом.
Летом в России начнут действовать новые ГОСТы на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Росстандарт. В частности, стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки вступит в силу с 1 июня 2026 года. В нем указано, что минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, площадь листа - 11 тысяч квадратных миллиметров, площадь салфетки - 17 тысяч квадратных миллиметров, а носового платка - 40 тысяч квадратных миллиметров.
Также с 1 июля 2026 года в России заработает ГОСТ на пивные напитки. Уточнены требования к высоте пены и пеностойкости - они установлены на уровне 15 миллиметров и одна минута соответственно. В это же время вступит в силу стандарт на медовуху. В нем говорится о терминах, физико-химических и органолептических показателях напитка, требования к основному сырью, технологическим вспомогательным средствам, к упаковке и маркировке, а также показатели безопасности. Росстандарт уточнил, что медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем.
Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табак для сигарет. Новый стандарт поможет точнее определять вид продукции при проверках.
